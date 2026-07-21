Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Embahador ng Rehimeng Zionist: Ang Alkalde ng New York ay Dapat Arestuhin.
Ang embahador ng rehimeng Zionist sa Amerika, bilang reaksyon sa mga pahayag ng alkalde ng New York tungkol sa posibilidad na arestuhin si Netanyahu kung siya ay bumisita sa lungsod, ay nagsabi: "Ang dapat arestuhin ay hindi ang aming punong ministro; ikaw, G. Mamdani. Ikaw ang alkalde na ang komisyoner ay nagtangkang makipagkita sa kinatawan ng Iran sa United Nations." Idinagdag niya: "Si Netanyahu ay darating sa New York, at wala kang magagawa upang pigilan siya."
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