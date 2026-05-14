Foreign Policy: Bakit hindi maipataw ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ang mga nais nito sa isang bansang dumaan sa matinding presyur ng mga pa

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Foreign Policy: Bakit hindi maipataw ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ang mga nais nito sa isang bansang dumaan sa matinding presyur ng mga parusang pang-ekonomiya at mga pag-atakeng militar?.
Isinulat ng Amerikanong magasing Foreign Policy sa isang artikulong may pamagat na “Ang suliranin sa Iran na ayaw lutasin ng Washington”:
- Mula nang maupo ang Republikang Islamiko, nagkaroon ng kalituhan o dobleng pananaw ang Estados Unidos. Sa isang panig, mayroon itong mga tiyak na isyung nais nitong maresolba, gaya ng pagpapalaya sa mga bihag at mga limitasyon sa usaping nuklear. Sa kabilang panig, ang layunin nito ay ang pagpapabagsak sa sistema, hindi lamang ang pakikipag-ayos dito.
- Sa halos limampung taon, ang dalawang pananaw na ito ay patuloy na nagkakasalungatan sa patakarang panlabas ng Estados Unidos.
- Halos araw-araw nating nakikita ang mga halimbawa ng dobleng pananaw na ito sa patakaran ng kasalukuyang administrasyong Amerikano. Isang halimbawa nito ay si Trump, na sa isang banda ay nagbabanta sa Iran na wawasakin ang kabihasnan nito, ngunit sa kabilang banda ay nagpapahayag ng pag-asa sa mga negosasyon.
..........
328
Your Comment