Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Malinaw na Babala ni Xi Jinping kay Trump: Ang Taiwan ay “hindi matatawirang pulang linya” para sa Tsina!.
Muling naging pinakamainit na punto ng tensyon sa pagitan ng dalawang malalaking kapangyarihan ng mundo ang isyu ng Taiwan. Sa kanilang kamakailang pagpupulong, nagbigay si Xi Jinping ng isang hindi pangkaraniwang matinding babala kay Trump na ang anumang maling pamamahala sa usaping ito ay maaaring magtulak sa Beijing at Washington tungo sa banggaan ng militar at direktang sagupaan. Itinuturing ng Beijing ang isla bilang isang hindi mahihiwalay na bahagi ng teritoryo nito, at anumang suportang militar o pagbebenta ng armas ng Estados Unidos sa Taipei ay itinuturing nitong tahasang pakikialam sa mga panloob na usapin at banta sa pinakamahalagang interes ng Tsina.
Sa kabilang panig, lalo pang pinalala ng Estados Unidos ang komplikasyon ng krisis sa pamamagitan ng patakaran nitong strategic ambiguity at tuloy‑tuloy na pagbibigay ng armas sa Taiwan. Ang kahalagahan ng Taiwan ngayon ay higit pa sa heograpiya; ito ay naging bahagi ng tunggalian sa industriya ng semiconductors at seguridad sa teknolohiya. Anumang pagkakamali sa pagkalkula sa makasaysayang kipot na ito ay maaaring magdulot ng seryosong pagkabigla sa pandaigdigang supply chain at sa katatagan ng Silangang Asya.
Makikipagkasundo ba si Trump sa Tsina tungkol sa Taiwan, o dapat na bang ihanda ng mundo ang sarili para sa isang malakihang pagharap?
