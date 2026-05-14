Video|Mga Operasyong Isinagawa Laban sa Iran, Hindi Magiging Posible Kung Walang mga Pambihirang Kasosyo sa Rehiyon!

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Mga Operasyong Isinagawa Laban sa Iran, Hindi Magiging Posible Kung Walang mga Pambihirang Kasosyo sa Rehiyon!.
Senador ng Amerika na si Joni Ernst:
Nasaksihan namin ang malaking pasanin na dinadala ng Israel at Jordan. Nakatanggap kami ng tulong mula sa Bahrain at United Arab Emirates, na sumalo sa malaking bahagi ng bigat ng mga pag-atake.
Hindi rin nanood lamang ang Saudi Arabia at Qatar; sila ay aktibong nakibahagi. Ang kanilang pagbibigay ng akses sa mga base militar, logistiko, at kooperasyon sa pagkalap ng impormasyon ay lubhang mahalaga sa amin mula sa aspetong operasyonal.
