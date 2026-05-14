Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Pinuno ng Organisasyon sa Kalawakan: Tatlong Iranian na Satelayt ang Nasa Pangwakas na Yugto ng Pagsusuri.
Ang mga pinaunlad na bersiyon ng satelayt na PARS-1, PARS-2, at ng radaryong satelayt na RAD-1 ay natapos na at kasalukuyan nang sumasailalim sa mga huling yugto ng kanilang mga teknikal na pagsusuri.
Ang mga proyektong gaya ng PARS-3 na satelayt, NAHID-3 na satelayt pangkomunikasyon, radaryong sensing payload, mga proyektong Research 1, 2, at 4, at ang Saman orbital transfer block ay kasalukuyang isinasagawa rin, at inaasahang may mga bagong tagumpay sa larangang ito na ilalabas sa lalong madaling panahon.
