Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-"Innā lillāhi wa innā ilayhi rāji‘ūn" — Katotohanan, kay Allah tayo nabibilang, at katotohanan, sa Kanya tayo babalik.
Ibinabahagi ko ang aking taos-pusong pakikiramay sa pagpanaw ng ating iginagalang na kaibigan at kapatid, si Hojatoleslam Abdulhakim, isang kilalang klerigo at iskolar mula sa Pilipinas.
Ang yumaong siya ay aktibong nakikipagtulungan sa ABNA News Agency sa loob ng maraming taon, at nagkaroon kami ng matagal na pagkakaibigan sa kanya. Siya ay isang tao na may huwarang moral na pagkatao, kapansin-pansin sa kanyang pagkabukas-palad at pagiging mapagbigay.
Nawa'y sumaya ang kanyang kaluluwa, at nawa'y muling buhayin siya ng Diyos sa piling ng Kanyang mga piniling banal at ng mga matatapat — "Hasharahu Allāh ma‘a awliyā’ihi wa al-ṣiddīqīn."
Pagpanaw ng Editor ng Philippine Section ng ABNA News Agency
Si Hojatoleslam Dr. Farmi Abdulhakim, isang klerigo at iskolar mula sa Pilipinas at Editor ng Philippine Section ng ABNA News Agency, ay pumanaw ngayong Miyerkules, 24 Tir 1405 (katumbas ng 15 Hulyo 2026), matapos ang isang panahon ng karamdaman. Nawa'y sumaya siya.
Siya ay nagtapos ng Al-Mustafa International University, Ahlul Bayt International University, at ng University of Religions and Denominations, at naging aktibong nakikipagtulungan sa ABNA International News Agency nang higit sa sampung taon.
Ang kanyang malalim na debosyon sa mga Infallible Imams (sumakanila nawa ang kapayapaan), ang kanyang matinding pagmamahal sa Rebolusyong Islamiko ng Iran, at ang kanyang walang-pagod na pagsisikap—araw at gabi—sa paglilingkod sa pagtataguyod ng paaralan ng Ahlul Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) at ng Resistance Front ay kabilang sa mga katangiang nagpapakilala sa dedikadong mujahid na ito sa midya.
Ang ABNA News Agency ay nagpapahayag ng taos-pusong pakikiramay sa pagkawalang ito at nananalangin para sa yumao: nawa'y pagkalooban siya ng pinakamataas na antas sa Kabilang-buhay at ng piling ng mga banal ng Diyos—"al-‘uluw wa al-darajāt wa al-murāfaqah ma‘a awliyā’ Allāh."
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