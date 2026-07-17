Video| Islamophobia sa himpapawid ng Amerika; Ang Tunog ng Adhan ay Nagdulot ng Pag-aresto sa Isang Amerikano

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Islamophobia sa Kalangitan ng Amerika; Ang Tunog ng Adhan ay Nagdulot ng Pag-aresto sa Isang Amerikano.
Sa isang kakaibang insidente, matapos ang tunog ng Adhan (Islamic call to prayer) ay tumunog mula sa cellphone ng isang pasahero sa isang flight mula Tennessee papuntang Florida, ang eroplano ay napilitang mag-emergency landing, at ang pasahero na ang phone ay nag-play ng Adhan ay inaresto bilang isang security threat.
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