Video| Ang mga Teroristang Amerikano at ang Kanilang mga Host ay Nagkaroon ng Isang Gabing Puno ng Hirap

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang mga Teroristang Amerikano at ang Kanilang mga Host ay Nagkaroon ng Isang Gabing Puno ng Hirap.
Ang mga puwersa ng paglaban ng Iran ay naglunsad ng isang serye ng mga pag-atake laban sa mga base at pasilidad ng Amerika sa rehiyon, na nagdulot ng malawakang pinsala at pagkalito sa hanay ng mga kaaway. Ayon sa mga ulat, ang mga pag-atake na ito ay nagresulta sa pagkawasak ng mga command center, mga imbakan ng armas, at mga sistema ng depensa, na nagpilit sa mga puwersang Amerikano at sa kanilang mga kaalyado na magtago at magplano ng kanilang mga hakbang sa gitna ng takot at kawalan ng katiyakan.
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