Video| Analyst ng Sky News: Ang Digmaan ng America at Israel ay Nagdulot ng Kabaligtarang Resulta

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Analyst ng Sky News: Ang Digmaan ng America at Israel ay Nagdulot ng Kabaligtarang Resulta.
Si Dominic Waghorn, analyst at reporter ng Sky News, ay nagsabi: "Milyun-milyong tao ang dumalo sa seremonya ng paglilibing sa Lider ng Rebolusyon—isang pagdalo na walang katulad sa lawak at damdamin sa mga nakaraang dekada." Idinagdag niya: "Ang milyun-milyong presensya ng mga tao ay nagdala ng isang malinaw na mensahe: ang digmaan ng America at Israel ay hindi nakamit ang layunin nito at sa halip ay nagpalakas sa pamahalaan ng Iran." Ayon kay Waghorn, ang digmaang dapat sana ay nagpahina sa Iran ay nagbunga ng kabaligtarang resulta, na ginawa itong mas malakas at mas nagkakaisa.
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