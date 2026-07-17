Video| Ang American Lucas Drone ay Nahuli ng mga Iranian Fishermen

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang American Lucas Drone ay Naging Huli ng mga Iranian Fishermen.
Isang American Lucas drone ang nahulog sa kamay ng mga Iranian fishermen matapos itong mabaril o masira sa isang insidente sa katimugang baybayin ng Iran. Ang pagkuha ng drone na ito ay itinuturing na isa pang tagumpay para sa mga pwersa ng paglaban ng Iran sa pagharap sa mga teknolohiyang militar ng kaaway, at nagbibigay ng mahalagang impormasyon para sa mga eksperto ng militar ng Iran upang pag-aralan ang mga kakayahan at kahinaan ng drone.
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