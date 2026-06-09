Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapahalaga ng General Command ng IRGC sa mga panata at artistang naroroon sa tabi ng mga ipinadalang tao.
Ang mensahe ng General Command ng Islamic Revolutionary Guard Corps ay ang mga sumusunod:
Isang daang araw na ang lumipas mula nang ang hindi pa naganap na ningning ng matapat at matapang na bansa ng Iran. Isang banal na pagpapadala na nagpahanga sa mundo at sumupil sa mga mapagmalaking maniniil laban sa determinasyon ng isang mapagmasid at lumalaban na bansa at, kung kalooban ng Diyos, ang gantimpala ng walang kapantay na katatagang ito ay magiging pagbubukas at kaginhawahan para sa sangkatauhan at ang pagpapadali sa landas ng pamamahala ng katarungan at katuwiran sa mundo.
Sa hindi malilimutang epikong ito, ang mga tagapuri ng Ahl al-Bayt at ang mga pangakong artista ay kabilang sa mga pangunahing haligi ng masigla at masayang presensya ng mga tao.
Ang ika-22 ng Dhul Hijjah, anibersaryo ng pagkamartir ng sagisag ng pag-ibig at pananampalataya at kilalang tagapagpahayag ng kalayaan, katarungan, at pamumuno, si Maytham al-Tammar (nawa'y dakilain ng Diyos ang kanyang katayuan), ay isang pinagpalang pagkakataon upang parangalan ang mga matatapang na sundalo ng hukbo ni Imam Zaman (nawa'y pabilisin ng Diyos ang kanyang pagdating).
Papuri sa inyo, mga panata, makata, at pangakong artista na sa epiko ng dakilang pagpapadala ng bansa ng Iran ay taimtim na nasa tabi ng inyong bansa at nagmamahal na tumindig para sa mga mithiin ng aming martir na pinuno at dinoble ang karangyaan at kadakilaan ng pag-aalsang ito.
Nawa'y ang inyong pagtitipon ay kasama ni Haydar al-Karrar, si Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talip (Sumakanya nawa ang kapayapaan) at isang katayuan tulad ni Maytham al-Tammar ay mapasa-inyo.
General Command ng Islamic Revolutionary Guard Corps
Tehran – General Public Relations ng IRGC (Hunyo 8, 2026) – Ang General Command ng IRGC sa isang mensahe para sa ika-isandaang araw ng "Epiko ng Pagpapadala ng Bansa ng Iran" at kasabay ng anibersaryo ng pagkamartir ni Maytham al-Tammar (ika-22 ng Dhul Hijjah), ay nagpahalaga at nagpasalamat sa mga panata, makata, at pangakong artista na naroroon sa tabi ng mga tao sa panahong ito.
Sa mensaheng ito na inilathala noong Linggo, idiniin na "ang isandaang araw ng hindi pa naganap na ningning ng bansa ng Iran ay isang banal na pagpapadala na nagpahanga sa mundo at sumupil sa mga mapagmalaking maniniil laban sa determinasyon ng isang mapagmasid at lumalaban na bansa." Idinagdag din ng General Command ng IRGC na ang gantimpala ng walang kapantay na katatagang ito ay magiging "pagbubukas at kaginhawahan para sa sangkatauhan at ang pagpapadali sa landas ng pamamahala ng katarungan at katuwiran sa mundo."
Sa ibang bahagi ng mensaheng ito, ang mga panata at pangakong artista ay binanggit bilang "mga pangunahing haligi ng masigla at masayang presensya ng mga tao" sa hindi malilimutang epikong ito at nakasaad: "Papuri sa inyo, mga panata, makata, at pangakong artista na sa epiko ng dakilang pagpapadala ng bansa ng Iran ay taimtim na nasa tabi ng inyong bansa at nagmamahal na tumindig para sa mga mithiin ng aming martir na pinuno at dinoble ang karangyaan at kadakilaan ng pag-aalsang ito." Sa pagtatapos, hinangad ng General Command ng IRCC para sa mga mahal na ito ang pagtitipon kasama si Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talip at isang katayuan tulad ni Maytham al-Tammar (isa sa mga espesyal na kasamahan ni Imam Ali at martir ng Karbala).
Kapansin-pansin na ang nasabing mensahe ay inilabas sa panahong sa nakalipas na isandaang araw (mula unang bahagi ng Pebrero-Marso 2026 hanggang Mayo-Hunyo 2026), ang Iran ay nakasaksi ng hindi pa naganap na military at security developments kabilang ang magkasalungat na drone at missile attacks sa mga base ng Amerika at ng Zionist regime at gayundin ang malawakang popular na prusisyon bilang suporta sa sistema at sa harapan ng paglaban.
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