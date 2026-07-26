Muling Pagbubukas ng Parliyamento Matapos ang 5 Buwan; Naaayon ba ang Agenda sa mga Kondisyon ng Digmaan? Mga Kritiko: Ang Pokus ng Parliyamento ay Da

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Muling Pagbubukas ng Parliyamento Matapos ang 5 Buwan; Naaayon ba ang Agenda sa mga Kondisyon ng Digmaan?
Mga Kritiko: Ang Pokus ng Parliyamento ay Dapat sa mga Pangangailangan ng Digmaan, Hindi sa mga Lumang Isyu
Matapos ang limang buwang pagsuspinde ng mga public session dahil sa mga kondisyon ng digmaan at mga alalahanin sa seguridad, ang Islamic Consultative Assembly (Parliyamento ng Iran) ay nagsimula muli sa normal nitong operasyon. Gayunpaman, ang pagsusuri sa agenda ng linggong ito ay nagpapakita na, maliban sa ulat ng Judicial and Legal Commission tungkol sa isang urgent bill na may kinalaman sa paglaban sa mga internasyonal na krimen, ang iba pang mga paksa sa agenda ay walang direktang kaugnayan sa kasalukuyang kalagayan ng bansa. Karamihan sa mga ito ay nasa listahan na ng mga representative bago pa man ang digmaan.
Ito ay nangyayari sa panahon na ang publiko, higit kailanman, ay inaasahan na ang Parliyamento, gamit ang mga legal na kapasidad nito, ay gampanan ang papel nito sa pangangasiwa at paggawa ng batas na naaayon sa mga kondisyon ng bansa. Ang mga kritiko ay nagtatanong kung bakit ang Parliyamento ay hindi nakatuon sa mga isyu na direktang nakakaapekto sa pambansang seguridad at sa pang-araw-araw na buhay ng mga Iranian, tulad ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang krisis sa enerhiya, at ang mga pangangailangan ng mga pamilya ng mga martir at sundalo. Ang ilang mga miyembro ng Parliyamento ay nagpahayag din ng kanilang pagkabahala na ang pagbabalik sa normal na mga gawain ay maaaring magpadala ng maling mensahe sa kaaway na ang Iran ay hindi nakatuon sa digmaan, na maaaring magpahina sa posisyon ng bansa sa negosasyon at labanan.
Sa kabila ng mga batikos na ito, ang mga opisyal ng Parliyamento ay nagbigay-diin na ang katawan ay patuloy na magtutuon sa mga kritikal na isyu, kabilang ang pagpasa ng mga batas na sumusuporta sa armadong pwersa at sa mga pamilya ng mga martir, at ang pangangasiwa sa mga operasyon ng gobyerno sa panahon ng digmaan. Gayunpaman, ang agenda sa linggong ito ay nagpapakita ng isang agwat sa pagitan ng mga inaasahan ng publiko at ng aktwal na pokus ng Parliyamento, na naglalabas ng mga tanong tungkol sa kakayahan ng katawan na tumugon sa mga agarang pangangailangan ng bansa sa isang panahon ng krisis.
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