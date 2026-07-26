Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Dating CIA Officer: Ang Organisasyong Ito ay Lubos na Naglilingkod sa Israel.
Si John Kiriakou, isang dating opisyal ng Central Intelligence Agency (CIA), sa pagpuna sa diskarte ng organisasyon, ay nagsabi na ang CIA ay ganap na nagtatrabaho para sa Israel, at ang mga taong tulad ni Mike Pompeo, na mga matatag na tagasuporta ng rehimeng Zionist, ay nasa pamumuno nito. Idinagdag din ni Kiriakou, na binanggit ang pagtaas ng mga panloob na batikos sa Amerika sa pagganap ng Israel sa Gaza, na ang napakaraming karamihan ng mga Amerikano ay naniniwala na ang Israel ay gumagawa ng genocide sa Gaza.
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