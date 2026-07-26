Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Malawakang Suporta ng mga Tao ng Timog Yemen sa Operasyon ng Sanaa Laban sa Saudi Arabia; Lumalagong Pagtutol sa Pamamagitan ng Riyadh.
Ang mga residente ng timog na lalawigan ng Yemen, na nasa ilalim ng kontrol ng Aden government na sinusuportahan ng Saudi Arabia, ay tinanggap ang kamakailang operasyon ng hukbo ng Yemen laban sa mga pasilidad ng Aramco sa Jizan at Yanbu, at itinuring ito bilang isang repleksyon ng posisyon ng pangkalahatang publiko ng Yemen. Ang operasyong ito ay isinagawa bilang tugon sa mga airstrike ng Saudi Arabia laban sa mga imprastrakturang pangkomunikasyon at sa Kamaran Island sa lalawigan ng Al Hudaydah, na nagdulot ng malawakang pinsala at pagdurusa sa mga sibilyan.
Itinuturing ng mga analyst na ang suportang ito ay nagmumula sa pagtaas ng pangkalahatang kawalang-kasiyahan sa mga patakaran ng Saudi Arabia, ang mga problemang pang-ekonomiya, at ang paglala ng mga kondisyon ng pamumuhay sa mga lugar na nasa ilalim ng kontrol ng Aden government. Ayon sa kanila, ang patuloy na pag-asa ng Aden government sa tulong ng Saudi Arabia ay nabigo upang magdala ng mga pagpapabuti sa ekonomiya o seguridad, at sa halip ay nagresulta sa pagtaas ng kahirapan, kawalan ng trabaho, at kawalan ng katiyakan para sa mga residente ng timog Yemen. Ang mga isyung ito ay nagpababa ng tiwala ng mga tao ng timog Yemen sa Riyadh at nagpataas ng suporta para sa mga posisyon ng Sanaa, na nag-aalok ng isang alternatibong pananaw batay sa paglaban sa dayuhang interbensyon at ang pagtatanggol sa soberanya ng Yemen.
Ang operasyon ng Sanaa laban sa mga pasilidad ng Aramco ay nakita ng marami sa timog Yemen bilang isang kinakailangang hakbang upang ipakita ang lakas ng Yemen at upang parusahan ang Saudi Arabia para sa kanyang patuloy na pagsalakay at pagkubkob. Ang malawakang suporta para sa operasyong ito ay nagpapakita ng isang makabuluhang pagbabago sa opinyon ng publiko sa timog Yemen, kung saan ang mga tao ay lalong lumalayo sa mga kaalyado ng Saudi at yakapin ang mga mithiin ng paglaban at kalayaan. Ang pagbabagong ito ay maaaring magkaroon ng malalim na implikasyon para sa hinaharap ng Yemen, dahil ito ay nagpapahiwatig na ang Aden government ay maaaring mawalan ng suporta ng mga tao na ito ay dapat na kumakatawan, at na ang Sanaa ay maaaring makakuha ng higit na lehitimidad at impluwensya sa buong bansa.
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