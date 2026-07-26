Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pinuno ng Bidding Awakening of the Ummah Movement (S): Si Trump ay Babagsak sa Kamay ng mga Amerikano; Lumalagong Pagtutol sa mga Patakaran ng Digmaan ng US.
Si Hujjat al-Islam Sayyid Jawad Naqvi, na binanggit ang patuloy na mga krimen ng rehimeng Zionist sa Lebanon at Gaza at ang suporta ng mga tao ng Pakistan sa mga inaaping bansa, ay nagbigay-diin na ang mga tao ng kanyang bansa ay nakatayo sa tabi ng mga bansa ng Palestine, Lebanon, Yemen, at Iran, at ang paglaban laban sa pagsalakay at pananakop ay nagpapatuloy. Sa pagtukoy sa mga patakaran at pag-uugali ni Donald Trump, sinabi niya: "Ang pang-aapi at hindi makataong mga aksyon ng Pangulo ng Amerika ay lumikha ng isang malawak na alon ng kawalang-kasiyahan sa loob ng bansa, at ang pagbagsak ni Donald Trump ay tiyak at malapit na, at sa huli, si Trump ay aalis sa eksena sa pamamagitan ng mga kamay ng mga Amerikano."
Binigyang-diin ni Naqvi na ang patuloy na suporta ng Amerika sa mga krimen ng Israel laban sa mga Palestinian at Lebanese ay nagpapakita ng tunay na mukha ng patakarang panlabas ng US, na nakabatay sa pang-aapi at pagsasamantala sa halip na katarungan at karapatang pantao. Ayon sa kanya, ang mga Amerikano mismo ay nagsisimula nang makita ang mga pagkabigo ng kanilang gobyerno, at ang lumalaking kilusan ng pagtutol sa loob ng Estados Unidos ay magtatapos sa pagbagsak ng kasalukuyang administrasyon.
Idinagdag niya na ang paglaban ng mga bansa ng Palestine, Lebanon, Yemen, at Iran ay nagbigay-inspirasyon sa mga tao sa buong mundo, kabilang ang mga Amerikano, na hamunin ang kanilang gobyerno at humingi ng pagbabago. Ang kanyang mga pahayag ay sumasalamin sa lumalaking paniniwala sa mga lupon ng paglaban na ang kapangyarihan ng Amerika ay humihina at na ang paglaban ng mga inaapi ay magwawakas sa dominasyon ng mga mapang-api. Sa kanyang pananaw, ang pagbagsak ni Trump ay hindi lamang isang pulitikal na kaganapan kundi isang moral na tagumpay para sa lahat ng mga lumalaban para sa katarungan at kalayaan sa buong mundo.
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