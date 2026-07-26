Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Armadong Puwersa ng Yemen: Binaril namin ang isang Turkish-made Drone na Pag-aari ng Saudi Arabia; Isang Bagong Tagumpay Laban sa mga Agresibong Aksyon ng Koalisyon.
Ang tagapagsalita ng Armed Forces ng Yemen ay nagsabi: "Matagumpay naming binaril ang isang armadong reconnaissance drone na gawa sa Turkey, na tinatawag na Bayraktar Akıncı, na pag-aari ng kaaway na Saudi. Ang sasakyang panghimpapawid na ito ay nagsasagawa ng mga masasamang operasyon sa himpapawid ng Al-Jawf province. Ang sasakyang panghimpapawid na ito ay binaril gamit ang angkop na mga armas at sa tulong ng Diyos."
Ang Bayraktar Akıncı ay isa sa mga pinaka-advanced na combat drones sa mundo, na may kakayahang magdala ng mabibigat na kargamento ng mga armas at magsagawa ng mga long-range reconnaissance missions. Ang pagbaril nito ay isang malaking tagumpay para sa mga pwersa ng Yemen at isang matinding dagok sa Saudi-led coalition, na umaasa sa mga drone na ito para sa surveillance at mga pag-atake laban sa mga posisyon ng Yemen. Ang pagbaril na ito ay nagpapakita ng lumalaking kakayahan ng air defense ng Yemen na harapin ang mga advanced na teknolohiya ng kaaway at protektahan ang kanilang himpapawid mula sa mga dayuhang pagsalakay.
Binigyang-diin ng tagapagsalita na ang operasyong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Yemen na ipagtanggol ang soberanya nito at tugunan ang mga agresibong aksyon ng Saudi Arabia at ng mga kaalyado nito. Idinagdag niya na ang Yemen ay handang harapin ang anumang banta at protektahan ang mga tao nito mula sa karahasan at pagkubkob ng kaaway. Ang tagumpay na ito ay nagpapalakas sa moral ng mga pwersa ng Yemen at nagpapakita na ang kanilang mga kakayahan sa depensa ay patuloy na umuunlad, sa kabila ng mga taon ng digmaan at pagkubkob.
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