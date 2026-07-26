Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Bagong Digmaan ng Rehimeng Zionist Laban sa Iran ay Naging Paksa ng Pagkutya sa mga Opisyal ng Israel sa Social Media; Lumalagong Pag-aalinlangan sa mga Pag-aangkin ng "Ganap na Tagumpay".
Ang posibilidad ng isang bagong paghaharap ng rehimeng Zionist sa Iran ay ginawang paksa ng pagtawanan sa Israeli social media ang mga nakaraang pag-aangkin ng mga opisyal ng rehimeng ito tungkol sa isang "makasaysayang tagumpay." Ang mga gumagamit, sa pag-alala sa mga pahayag ni Netanyahu tungkol sa pag-aalis ng mga banta ng nukleyar at misil ng Iran, ay nagtanong kung bakit ang Israel ay muling naghahanda para sa digmaan laban sa Iran kung ang nakaraang digmaan ay natapos sa isang "mapagpasyang tagumpay." Ang tanong na ito ay sumasalamin sa lumalaking pagkabigo ng publiko sa Israeli tungkol sa mga patuloy na gastos ng digmaan at ang kawalan ng isang malinaw na diskarte upang wakasan ang hidwaan.
Samantala, ang ilang Israeli na gumagamit at analyst ay itinuturing ang posibilidad ng isang bagong digmaan bilang isang tanda ng pagkabigo sa pamamahala ng hidwaan sa Iran at nagbabala tungkol sa patuloy na pagkasira ng seguridad, ekonomiya, at lipunan. Ayon sa kanila, sa halip na makamit ang isang pangmatagalang kapayapaan, ang mga patakaran ng gobyerno ay nagpalala sa mga banta na kinakaharap ng Israel, na nagresulta sa isang walang katapusang siklo ng karahasan at pagdurusa para sa mga mamamayan nito. Ang mga babalang ito ay nagpapakita ng lumalaking agwat sa pagitan ng opisyal na salaysay ng gobyerno at ng mga karanasan ng mga ordinaryong Israeli, na lalong nag-aalinlangan tungkol sa kakayahan ng kanilang mga lider na pangasiwaan ang hidwaan.
Ang mga reaksyong ito ay nagpapakita ng lumalaking pag-aalinlangan tungkol sa opisyal na salaysay ng "ganap na tagumpay" at ang lumalalim na agwat sa pagitan ng mga pampulitikang pag-aangkin ng mga opisyal at ng aktwal na katotohanan sa lipunang Israeli. Habang ang gobyerno ay naghahanda para sa isang bagong round ng labanan, ang publiko ay nagtatanong kung ang mga sakripisyo ng digmaan ay karapat-dapat at kung ang isang diplomatikong solusyon ay hindi magiging mas mabuti. Ang mga tanong na ito ay nagpapahina sa kredibilidad ng gobyerno at nagpapahirap sa pamunuan na mapanatili ang suporta ng publiko para sa isa pang digmaan laban sa Iran.
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