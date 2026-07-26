Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Dahil sa Takot sa Iran; Ang Gabinete ng Rehimeng Zionist ay Inilipat sa Underground Shelter — Isang Indikasyon ng Lumalaking Pangamba sa mga Tugon ng Iran.
Iniulat ng mga Hebrew source na ang pagpupulong ng gabinete ng rehimeng Zionist ay biglang inilipat, sa utos ng mga opisyal ng seguridad, sa isang underground secure location—isang lugar na ginamit para sa mga pagpupulong ng gabinete mula pa noong simula ng digmaan sa Gaza. Ang paglipat na ito ay nagpapakita ng lumalaking pangamba ng mga lider ng Israeli tungkol sa posibilidad ng isang direktang pag-atake ng Iran sa kanilang mga estratehikong pasilidad, kabilang ang mga government building at military command centers.
Iniulat ng Hebrew media na ang dahilan ng paglipat na ito ay ang pagtaas ng mga alalahanin tungkol sa posibleng aksyon ng Iran, partikular na ang banta ng missile at drone strikes na maaaring tumama sa mga sensitibong target sa loob ng Israel. Ang desisyon na ilipat ang gabinete sa isang underground bunker ay isang bihirang hakbang na nagpapahiwatig na ang mga opisyal ng seguridad ng Israel ay naniniwala na ang banta mula sa Iran ay nasa pinakamataas na antas nito mula noong simula ng digmaan. Ang bunker na ginamit ay iniulat na isa sa mga pinaka-secure na pasilidad sa Israel, na idinisenyo upang mapaglabanan ang mga pag-atake ng misil at iba pang mga anyo ng pagsalakay.
Gayundin, sa pagpupulong ngayon, pinalawig ng gabinete ng rehimeng Zionist ang state of emergency na may kaugnayan sa sitwasyon ng Iran at Lebanon hanggang Agosto 11. Ang pagpapalawig na ito ay nagbibigay sa gobyerno ng mga espesyal na kapangyarihan upang pamahalaan ang krisis, kabilang ang pagpapakilos ng mga reserbang pwersa at ang pagpapatupad ng mga hakbang upang maprotektahan ang mga sibilyan at imprastraktura. Ang hakbang na ito ay nagpapakita na ang Israel ay naghahanda para sa isang posibleng paglala ng labanan sa hilagang harapan, kung saan ang Hezbollah ay patuloy na naglalagay ng presyon sa mga pwersa ng Israel, at sa silangang harapan, kung saan ang Iran ay nagbabanta na maglunsad ng mas malalaking pag-atake bilang tugon sa mga pagsalakay ng Amerika at Israeli.
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