Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Arba'in; Ang Larangan ng Digmaan ng mga Salaysay sa Paghaharap ng mga Pwersa ng Katotohanan at Kasinungalingan — Isang Panawagan para sa Propesyonal na Pag-uulat sa Gitna ng Digmaang Kognitibo.
Ang Arba'in ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) ngayon ay hindi lamang isang relihiyosong ritwal at isang milyun-milyong pagtitipon; ito ay naging isang sibilisasyonal na midya at isang soft power. Ang napakalaking pagtitipon na ito, na umaakit ng milyun-milyong pilgrim mula sa buong mundo, ay naging isang simbolo ng pagkakaisa, paglaban, at katapatan sa mga prinsipyo ng katarungan at katotohanan na ipinaglaban ni Imam Hussein at ng kanyang mga kasamahan sa Karbala. Dahil dito, ang napakalaking pagtitipon na ito ay nakalantad sa cognitive operations ng kaaway upang sirain ang katotohanan, lumikha ng kawalan ng pag-asa, magdulot ng polarisasyon, at pahinain ang tiwala ng publiko.
Sa ganitong mga kalagayan, ang salaysay ng Arba'in ay dapat lumampas sa antas ng simpleng emosyonal na representasyon at, sa pamamagitan ng pag-asa sa tumpak, dokumentado, at propesyonal na mga salaysay, iparating ang popular na kapasidad, panlipunang pagkakaisa, at ang mensahe ng Ashura sa pandaigdigang opinyon publiko. Ang mga media at mga mamamahayag na sumasaklaw sa Arba'in ay may malaking responsibilidad na ipakita ang tunay na diwa ng kaganapang ito—ang diwa ng paglaban laban sa paniniil, ang pagtatanggol sa dignidad ng tao, at ang paghahanap ng katarungan—sa halip na bawasan ito sa isang simpleng pagtitipon ng relihiyon. Dapat nilang i-highlight ang mga kwento ng mga pilgrim, ang kanilang mga sakripisyo, at ang kanilang hindi natitinag na pananampalataya, habang inilalantad din ang mga pagtatangka ng kaaway na siraan at pahinain ang kaganapang ito.
Ang Arba'in ay isang pagkakataon upang ipakita ang kapangyarihan ng mga salaysay ng paglaban at ang kakayahan ng mga tao na magkaisa sa kabila ng mga pagkakaiba. Sa pamamagitan ng propesyonal at responsableng pag-uulat, ang mga media ay maaaring makatulong na labanan ang mga cognitive operations ng kaaway at matiyak na ang mensahe ng Arba'in ay umabot sa mga puso at isipan ng mga tao sa buong mundo. Sapagkat sa cognitive war, ang pagpapanatili ng salaysay ng larangan ng digmaan ay kasinghalaga ng pagpapanatili ng larangan ng digmaan mismo. Ang pagkabigo sa gawain na ito ay magbibigay-daan sa kaaway na sirain ang katotohanan at palitan ito ng isang baluktot na salaysay na naglilingkod sa kanilang mga layunin.
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