Video| Ang Banal na Watawat ng Dambana ng Ginang ng Karangalan sa Daan ng Arba'in; Kung Saan Pinagpapala ng mga Pilgrim ang Kanilang mga Puso sa Paba

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Banal na Watawat ng Dambana ng Ginang ng Karangalan sa Daan ng Arba'in; Kung Saan Pinagpapala ng mga Pilgrim ang Kanilang mga Puso sa Pabango ng Dambana ni Hazrat Masoumeh (sumakanya nawa ang kapayapaan).
Sa gitna ng milyun-milyong pilgrim na naglalakad patungo sa Karbala para sa Arba'in, ang banal na watawat ng Dambana ni Hazrat Fatima Masoumeh sa Qom ay dinadala bilang isang simbolo ng pagpapala at espiritwal na koneksyon. Ang mga pilgrim ay nagtitipon sa paligid ng watawat, hinahalikan ito, at pinagpapala ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pabango ng dambana ng Ginang ng Karangalan, na nagpapaalala sa kanila ng kanyang pamamagitan at ng kanyang papel bilang isang gabay sa landas ng katotohanan at paglaban.
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