Video| IRGC: Hindi Namin Papayagan ang Ceasefire na Maging Oportunidad para sa Amerika na Magpahinga at Mag-recharge

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-IRGC: Hindi Namin Papayagan ang Ceasefire na Maging Oportunidad para sa Amerika na Magpahinga at Mag-recharge.
Ang tagapagsalita ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), sa pagpapaliwanag ng bahaging ito ng kamakailang pahayag ng IRGC na nagbigay-diin na ang Amerika ay hindi papayagang gumamit ng "mapanlinlang na mga ceasefire," ay nagsabi na ang ibig sabihin nito ay ang Washington ay hindi dapat makagamit ng pansamantalang pagtigil ng labanan upang mapunan ang mga reserbang gasolina at bala, muling itayo ang operational capability, at maghanda para sa isang bagong round ng mga pag-atake.
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