Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pag-amin ng CENTCOM; Ang Pag-aangkin ng "Neutralidad" ng Jordan sa Digmaan Laban sa Iran ay Nadudahan; Binibigyang-diin ng mga Analyst ang Papel ng Jordan bilang Isang Pangunahing Platform para sa mga Operasyon ng US sa Rehiyon.
Ang pag-amin ni General Brad Cooper, ang kumander ng CENTCOM, tungkol sa pakikilahok ng Jordan at ilang mga Arabong bansa sa military operations ng Amerika laban sa Iran ay humamon sa pag-aangkin ng neutralidad ng mga bansang ito. Sa kontekstong ito, ang Egyptian na manunulat na si Ihab Shawqi, sa isang artikulo sa Al-Ahd, na binanggit ang malawak na military presence ng Amerika sa Jordan, ay inilarawan ang bansa bilang isa sa mga haligi ng security architecture ng Washington sa rehiyon. Ang ulat, na binanggit ang mga military base ng Amerika, ang taunang tulong ng Washington sa Jordan, at ang papel ng mga defense system na nakalagay sa bansa, ay nagbigay-diin na ang kahalagahan ng Jordan para sa Amerika at sa rehimeng Zionist ay higit pa sa isang ordinaryong kaalyado.
Itinuring din ng may-akda ang mga pag-atake ng Iran sa mga posisyon ng Amerika sa Jordan bilang isang deterrent message para sa Washington at Tel Aviv at isang babala sa kanilang mga kaalyado sa rehiyon. Ang mga analyst ay nagpapansin na ang Jordan, sa kabila ng opisyal na posisyon nito ng neutralidad, ay matagal nang naging isang pangunahing platform para sa mga operasyon ng Amerika sa Gitnang Silangan, na naglalagay ng mga advanced na sistema ng depensa at mga base ng militar na ginagamit para sa mga operasyon laban sa Iran at iba pang mga target sa rehiyon. Ang pag-amin ng CENTCOM ay nagpapakita na ang mga bansang ito, sa kabila ng kanilang mga pampublikong pahayag, ay aktibong lumalahok sa digmaan laban sa Iran, na naglalagay sa kanila sa linya ng apoy ng mga tugon ng Iran.
Ang mga pag-atake ng Iran sa mga base ng Amerika sa Jordan, kabilang ang Muwaffaq al-Salti base, ay nagpakita na ang Tehran ay may kakayahang tumama sa mga target na may mataas na halaga kahit na sa mga bansang itinuturing na ligtas na mga kanlungan para sa mga puwersang Amerikano. Ang mga pag-atakeng ito ay nagpadala ng isang malinaw na mensahe sa Jordan at iba pang mga kaalyado ng Amerika na ang kanilang pakikilahok sa digmaan ay hindi mananatiling walang sagot, at na ang Iran ay handang maglunsad ng mga pag-atake saanman ang mga kaaway nito ay nagtatago. Ang pag-amin ng CENTCOM ay nagpapataas din ng mga katanungan tungkol sa hinaharap ng relasyon ng Jordan sa Iran at sa iba pang mga bansa ng paglaban, at kung ang bansa ay patuloy na magiging isang tahimik na kasabwat sa mga digmaan ng Amerika laban sa mga bansa ng rehiyon.
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