Video| Tagapagsalita ng IRGC: Hindi Inihahayag ng Amerika ang Tunay na Bilang ng mga Namatay Nito

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Tagapagsalita ng IRGC: Hindi Inihahayag ng Amerika ang Tunay na Bilang ng mga Namatay Nito.
Sinabi ng tagapagsalita ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) na ang Amerika ay hindi naglalabas ng totoong bilang ng mga namatay nito sa digmaan laban sa Iran, at itinatago ang aktwal na lawak ng mga kaswalti nito mula sa publiko at maging mula sa Kongreso. Binigyang-diin niya na ang katahimikang ito ay bahagi ng isang mas malawak na kampanya upang itago ang mga pagkabigo ng digmaan at upang mapanatili ang suporta ng publiko para sa patuloy na pagsalakay laban sa Iran.
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