Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-CNN: Vance, ang kinatawan ni Trump at ang Tagapangulo ng Joint Chiefs of Staff, ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa mga reserba ng munition ng Amerika sa pulong ng White House noong Biyernes
Washington – Ahensyang Balita ng CNN – Si JD Vance, Kinatawang Pangulo ng Amerika, at Heneral CQ Brown, Tagapangulo ng Joint Chiefs of Staff, sa isang lihim na pulong noong Biyernes sa White House na dinaluhan ng mga matataas na military at security officials, ay nagpahayag ng seryosong pag-aalala tungkol sa kalagayan ng mga reserba ng munition at defense system ng Estados Unidos sa Kanlurang Asya. Batay sa ulat ng CNN, ang mga military officials ay nagbabala tungkol sa kapansin-pansing pagbaba ng mga reserba ng Patriot interceptor missiles at iba pang mahahalagang munition kasunod ng magkasalungat na pag-atake sa Iran.
Ayon sa mga mapagkukunang may alam, si Vance sa pulong na ito ay nagbigay-diin sa pangangailangan ng muling pagtatasa ng mga military at diplomatic priorities at nanawagan para sa pagbuo ng isang estratehiya na, habang pinapanatili ang pagpigil, ay maiiwasan ang pagkaubos ng kakayahang depensiba ng Washington sa rehiyon. Ang mga alalahaning ito ay ginagawa sa panahon na ang Pentagon ay dati nang nagpahayag na ang rate ng pagkonsumo ng mga defense missile sa panahon ng 13 gabi ng magkasalungat na pag-atake sa Iran ay walang-pantayon at ang kasalukuyang mga reserba ay hindi sapat upang tumugon sa posibleng malawakang banta. Hanggang Hulyo 26, 2026, ang White House at ang Department of Defense ng Amerika ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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