Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang bahay ni Ben-Gvir ay tinamaan ng drone attack
Iniulat ng Israeli media na isang drone ang tumama malapit sa bahay ni Itamar Ben-Gvir, ang Ministro ng Internal Security ng Zionist regime.
Wala pang impormasyon ang nailabas tungkol sa pinagmulan ng drone o sa may sala ng pag-atakeng ito.
Wala pang ulat na nailabas tungkol sa mga nasawi o posibleng pinsala.
Ahensyang Balita ng Zionist - Occupied Jerusalem - Noong gabi ng Sabado (Hulyo 25 / 3 Mordad), isang drone ang bumagsak sa neighborhood ng "Givat Ha'avot" sa settlement ng "Kiryat Arba" malapit sa Hebron sa West Bank, na nasa malapit sa bahay ni Itamar Ben-Gvir, ang Ministro ng Internal Security ng Zionist regime. Ang hukbo ng Zionist regime (IDF) ay kinuha ang drone at dinala sa laboratoryo para sa pagsusuri at nagsimula ng malawakang imbestigasyon tungkol sa insidenteng ito.
Sa kabutihang palad, walang naiulat na nasawi sa insidenteng ito at si Ben-Gvir at ang kanyang pamilya ay nasa ganap na kaligtasan. Ang mga unang mapagkukunan ng balita ay nag-ulat ng pagbagsak ng isang explosive drone. Ngunit ang mga sumunod na pag-update ay nagpapahiwatig na ang maliit na drone na ito, na walang anumang explosive materials, ay pag-aari ng isang kabataang naninirahan sa parehong neighborhood at bumagsak noong Biyernes (isang araw bago).
Gayunpaman, ang insidenteng ito ay naganap sa gitna ng mga nakaraang pagtatangka na patayin si Ben-Gvir gamit ang mga explosive drone. Kamakailan, ang internal security organization ng rehimen (Shin Bet) ay nag-ulat ng pagsugpo sa isang assassination plot ng isang tatlong-taong grupo mula sa mga residente ng Hebron na nagplanong i-target si Ben-Gvir sa kanyang pagbisita sa "Cave of the Patriarchs" gamit ang mga explosive drone. Ang grupong ito, na tumanggap ng pondo mula sa Hamas na nakabase sa Turkey, ay gumastos ng higit sa 2,000 dolyar sa pagbili at pag-equip ng dalawang drone.
Si Ben-Gvir, na dati nang nag-claim na ang mga teroristang organisasyon ay nagsagawa ng 9 na pagtatangka na patayin siya, pagkatapos ng insidenteng ito na naganap malapit sa kanyang bahay, ay nagbigay-diin sa pangangailangan na pahabain ang mga hakbang sa seguridad upang protektahan ang mga nakatataas na personalidad.
Ang pangyayaring ito ay lalong nagsiwalat ng mga security tensions sa West Bank sa panahon na ang rehiyon ay nahaharap sa malawakang kaguluhan. Ang mga opisyal ng hukbo at Shin Bet ay nagpapatuloy sa kanilang imbestigasyon upang matuklasan ang lahat ng mga dimensyon ng insidenteng ito.
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