Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-John Mearsheimer, dalubhasa sa internasyonal na relasyon: Ang mga base ng Amerika at ng mga kaalyado nito ay hindi makakaligtas sa mga missile at drone ng Iran
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Si John Mearsheimer, kilalang propesor ng political science sa University of Chicago at tanyag na teorista ng internasyonal na relasyon, sa kanyang pinakabagong pagtatasa ng digmaan ng Amerika at Israel laban sa Iran, ay nagpahayag na ang istruktura ng military bases ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito sa rehiyon ay hindi makakatiis sa missile at drone attacks ng Tehran at epektibong gumuho. Ayon kay Mearsheimer, ang lahat ng 13 malalaking base ng Amerika sa rehiyon ay "alinman sa matinding nasira o ganap na nawasak" at ang istruktura ng koalisyon na ito ay hindi makakaligtas sa nangyari sa digmaang ito.
Ang Amerikanong dalubhasang ito, na kamakailan sa isang panayam sa pagtukoy sa mga pagbabago sa larangan, ay nagpahiwatig na bago ang digmaan, inakala na ang Amerika, sa kanyang walang-kaparis na istruktura ng mga base sa Persian Gulf, ay may mataas na kamay, ngunit marami ang hindi nakaintindi kung gaano kalaki ang magagamit ng Iran ng mga missile at drone nito upang sirain ang mga base na ito at pahinain ang alyansa ng Washington sa mga bansang Arabo. Binigyang-diin ni Mearsheimer na hindi lamang ayaw ng Amerika na itayo muli ang mga base na mahina laban sa mga missile ng Iran, kundi ang mga bansa ng Gulf Cooperation Council mismo ay hindi rin nagnanais na mag-host ng mga base na ito hangga't ang Washington ay may poot sa Tehran.
Inilarawan ni Mearsheimer ang napakalaking arsenal ng Iran bilang "napakalaking arsenal ng tumpak at nakamamatay na ballistic at cruise missiles" na may kakayahang i-target ang mga base ng Amerika, ang mga kritikal na pasilidad ng Israel, at ang mga bansa sa paligid ng Persian Gulf. Sa pagsasabing "hindi tayo maaaring manalo sa isang digmaan ng pagkapagod, ito ay hindi posible," nagbabala siya na ang Iran, sa paghawak ng mga panalong baraha ng digmaang ito, ay may kakayahang isara ang Strait of Hormuz at magpataw ng mabibigat na gastos sa mga bansang Arabo sa paligid ng Persian Gulf at kasabay nito ay i-target ang Israel at ang mga base ng Amerika.
Sa pagbibigay-diin na "ang mga Iranian ay may hawak ng halos lahat ng mga panalong baraha at nasa isang tunay na makapangyarihang posisyon," idiniin niya na si Donald Trump ay walang opsyon na umakyat sa hagdan ng pagdidiin ng tensyon, dahil "kaya ng mga Iranian na talunin siya sa anumang baitang." Sa pagtatapos, si Mearsheimer, sa pagpapahayag ng pag-aalala tungkol sa pananaw ng tunggaliang ito, ay nagpahiwatig na walang paraan upang lumabas sa sitwasyong ito maliban sa pagtanggap ng pagkatalo at ang pagpapatuloy ng prosesong ito ay magdadala sa pandaigdigang ekonomiya sa bingit ng bangin.
..........
328
Your Comment