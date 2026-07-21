Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Kaaway ay Gumagamit ng 250 Persian-Language Media upang Lumikha ng Lamat sa Pagitan ng mga Tao at ng Estado.
Si Dr. Hani Zadeh, isang political analyst, sa isang panayam sa ABNA, ay nagsabi: "Ang layunin ng cognitive war ay baguhin ang mga pananaw, i-engineer ang opinyon ng publiko, at lumikha ng pagkakabaha-baha sa lipunan." Inangkin niya na ang Amerika, ang rehimeng Zionist, at ang kanilang mga kaalyado ay nagsasagawa ng malawakang psychological operations laban sa Iran sa pamamagitan ng media. Sa pagbibigay-diin na ang pambansang pagkakaisa, kamalayan ng mga tao, military might, at ang papel ng pambansang media ay ang pinakamahalagang salik sa pagkabigo ng digmaang ito, idinagdag niya: "Ang presensya ng mga tao, ang paglaban sa mga tsismis, at ang pakikiisa sa armadong pwersa ay nag-neutralize sa mga proyekto ng kaaway, at sa pamamagitan ng pagpapanatili ng pambansang pagkakaisa, ang mga media at cognitive conspiracies ay mabibigo rin tulad ng nakaraan."
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