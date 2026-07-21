Video|Malawakang Pagtitipon ng mga Tao ng Yemen bilang Suporta sa Naval Blockade Laban sa Saudi Arabia

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Malawakang Pagtitipon ng mga Tao ng Yemen bilang Suporta sa Naval Blockade Laban sa Saudi Arabia.
Libu-libong tao sa kabisera ng Yemen ang nagsagawa ng isang pagtitipon sa Sanaa upang ipahayag ang kanilang suporta sa desisyon ng kilusang Ansarallah na ipatupad ang naval blockade laban sa Saudi Arabia. Inihayag ng kilusang Ansarallah noong Lunes na ang naval blockade laban sa Saudi Arabia ay opisyal at agad na ipinatupad mula sa sandaling iyon.
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