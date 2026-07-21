Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Zionist Analyst: Walang Exit Strategy si Trump laban sa Iran at sa Huli ay Magmumukha siyang "Duwag".
Si Avi Ashkenazi, isang military analyst ng Maariv newspaper, ay nag-angkin na ang pangunahing tanong ng mga Zionist circles ay ang posibleng timing ng pagsisimula ng digmaan sa Iran, at ang sagot dito ay higit sa lahat ay nakasalalay sa mga desisyon ni Donald Trump. Idinagdag niya na ang Amerika at ang rehimeng Zionist ay nagkamali ng strategic calculations sa pagharap sa Iran, at nabigo sa pagbuo ng isang koalisyon, pagkamit ng mga layunin, at pagsasagawa ng mga operasyon laban sa mga nuclear facility ng Iran. Itinuring ni Ashkenazi ang pagganap ng Amerika sa mga pag-unlad sa Strait of Hormuz bilang isang "tactical failure" at inangkin na ang Washington ay nawalan ng pagkakataon upang pigilan ang tinatawag niyang "strategic achievement ng Iran." Sa pagpuna kay Trump, inangkin din niya na ang Iran, China, at Russia ay itinuturing siyang isang "duwag" na pangulo.
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