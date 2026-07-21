Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Senior US Senator: Tapusin ang Digmaan sa Iran.
Ang lider ng Democratic minority sa Senado ng Amerika, sa isang mensahe na binanggit ang pagtaas ng mga kaswalti ng teroristang hukbo ng Estados Unidos sa digmaan laban sa Iran, ay nagbigay-diin sa pangangailangan na tapusin ang digmaang ito. Si Chuck Schumer, sa isang mensahe sa kanyang X account, ay sumulat: "Bawat segundo na pinapatagal ni Trump ang kanyang digmaan laban sa Iran, ang ating mga pwersa ay nananatiling nasa panganib ng isa pang segundo." Idinagdag niya: "Sa Senado, pipilitin namin ang mga Republikano na bumoto muli upang tapusin ang digmaang ito at ibalik ang aming mga pwersa sa kanilang mga tahanan."
...........
328
Your Comment