Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagtatapos ng deadline ng Yemen sa Riyadh; nagsimula ang "pagkubkob laban sa pagkubkob"
Si Muhammad Abdul Salam, pinuno ng negotiating delegation ng Yemen, sa pagdiin sa pagtatapos ng deadline na ibinigay sa Saudi Arabia matapos ang apat na taon ng pagsira sa pangako at pagpapaliban, ay nagpahayag na ang pagbabawal sa paglalayag laban sa Riyadh ay isang legal na tugon sa pagpapatuloy ng pagkubkob sa Yemen. Itinuring din niya ang kamakailang pagsalakay ng Saudi Arabia sa Sanaa Airport bilang isang malaking iskandalo na naglantad sa direktang papel ng Riyadh sa pagsasara ng mga paliparan at daungan ng Yemen.
Idiniin ni Abdul Salam na ang kondisyon para sa pagpapawalang-bisa ng mga military measures ay ang kumpletong pag-aangat ng pagkubkob sa mga daungan at paliparan, ang pagkilala sa mga soberanyang karapatan ng Yemen sa sarili nitong mga yaman, ang pagbabayad ng suweldo ng mga empleyado, at ang paglutas sa usapin ng mga bilanggo, at ang anumang bagong paglikha ng tensyon ay magkakaroon ng mabibigat na kahihinatnan para sa Saudi regime.
Sanaa – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Muhammad Abdul Salam, pinuno ng negotiating delegation ng Yemen, sa kanyang pahayag noong Linggo, Hulyo 19, 2026, ay nagpahayag na ang deadline na ibinigay sa Saudi Arabia ay natapos na at ang maritime ban laban sa Riyadh ay ipatutupad bilang bahagi ng patakaran ng "pagkubkob laban sa pagkubkob." Binanggit niya ang patuloy na pagkubkob ng Saudi Arabia sa Yemen at ang kamakailang pag-atake sa Sanaa Airport bilang mga dahilan para sa hakbang na ito.
Sinabi ni Abdul Salam na ang pagbabawal na ito ay isang lehitimong tugon sa mga aksyon ng Saudi Arabia, at binigyang-diin na ang pagpapatuloy ng mga paglabag ng Riyadh ay magdudulot ng mas matitinding hakbang. Idinagdag niya na ang pag-angat ng pagkubkob at ang pagkilala sa mga karapatan ng Yemen ay mga kinakailangang kondisyon para sa anumang diplomatikong solusyon. Ang pahayag na ito ay ginawa habang ang mga tensyon sa pagitan ng Yemen at Saudi Arabia ay tumaas sa mga nakalipas na linggo, na may mga ulat ng pagtaas ng military activities sa Red Sea at Bab el-Mandeb. Hanggang Hulyo 20, 2026, ang pamahalaan ng Saudi Arabia ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa anunsyong ito.
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