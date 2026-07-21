Video| Hamas: Ang mga Guarantor ng Ceasefire ay Dapat Itigil ang mga Pag-atake ng Israel

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Hamas: Ang mga Guarantor ng Ceasefire ay Dapat Itigil ang mga Pag-atake ng Israel.
Ang Islamic Resistance Movement (Hamas) ay nagsabi: "Ang mga mababangis na pag-atake na naglalayon sa mga tolda ng mga lumikas na pamilya at mga tahanan ng mga inosenteng sibilyan ay isang sistematikong pagsalakay sa loob ng mapangwasak na digmaan ni Netanyahu." Nanawagan sila sa mga tagapamagitan at sa mga bansang guarantor ng ceasefire agreement na agad na kumilos upang itigil ang mga pagsalakay ng mga okupante.
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