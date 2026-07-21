Video| Hukbo: Tatlong Mahalagang Base ng Amerika sa Kuwait ang Tinarget ng Drone Attacks

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Hukbo: Tatlong Mahalagang Base ng Amerika sa Kuwait ang Tinarget ng Drone Attacks.
Inihayag ng Public Relations ng Armed Forces ng Islamic Republic of Iran na sa ika-19 na yugto ng operasyong "Saeqeh," ang mga administrative buildings at direction-finding antennas ng Camp Arifjan, ang helicopter parking area sa Camp Arifjan, at ang troop billeting area sa Ahmed Al Jaber Air Base sa Kuwait ay tinarget ng suicide drones. Binanggit ng hukbo ang papel ng mga base na ito sa command, support, at air operations ng mga pwersang Amerikano sa rehiyon, at idiniin na ang mga pag-atakeng ito ay isinagawa bilang tugon sa mga kamakailang pagsalakay, na may layuning pigilan ang mga aksyon ng Amerika at ibalik ang seguridad at katatagan sa rehiyon.
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