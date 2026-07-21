Video| Ang Kapaligiran ng Samarra, Dalawang Linggo Bago ang Arba'in ni Imam Hussein

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Kapaligiran ng Samarra, Dalawang Linggo Bago ang Arba'in ni Imam Hussein.
Dalawang linggo bago ang seremonya ng Arba'in, ang banal na lungsod ng Samarra sa Iraq ay puspusan na ang paghahanda upang tanggapin ang milyun-milyong mga pilgrim na darating upang gunitain ang pagkamartir ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan). Ang mga lansangan ay pinalamutian ng mga itim na bandila at mga banner ng pagluluksa, at ang mga serbisyong pangtulong ay inihahanda upang matiyak ang maayos at ligtas na paglalakbay ng mga pilgrim.
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