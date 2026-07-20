Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagtuklas ng Russia tungkol sa babala ng miyembro ng NATO: Ang Germany ay isang taon ang layo mula sa paggawa ng atomic bomb
Inihayag ng press department ng Foreign Intelligence Service ng Russian Federation: Batay sa natanggap na impormasyon, ang kaukulang ministeryo sa isang pangunahing bansa ng North Atlantic Treaty Organization (NATO) ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa aktibong pagsisikap ng Germany sa larangan ng pananaliksik at pagpapaunlad ng mga sandatang nukleyar na maaaring humantong sa paggawa ng atomic bomb sa loob ng isang taon.
Moscow – Ahensyang Balita ng Sputnik – Ang Foreign Intelligence Service ng Russia (SVR) noong Lunes, Hulyo 20, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang ulat, ay inangkin na batay sa pagtatasa ng mga military expert ng NATO, ang Germany ay may kinakailangang teknikal na kakayahang gumawa ng fissile material na kailangan para sa isang atomic bomb sa loob ng isa hanggang tatlong buwan at maaaring, sa loob ng maximum na isang taon, magdisenyo at makagawa ng isang operational nuclear explosive device nang hindi nangangailangan ng field testing.
Ayon sa ulat ng SVR, ang mga alalahaning ito ay lumitaw kasunod ng malawak na research activities ng Germany sa mga sensitibong larangan tulad ng materials science, shock wave physics, nuclear physics, at neutron physics, na sumasaklaw sa isang network ng 30 unibersidad sa buong bansa kabilang ang Karlsruhe Institute of Technology, Ruhr University Bochum, Ludwig Maximilian University of Munich, at Technical University of Berlin. Ang mga praktikal na eksperimento ay isinasagawa rin sa anim na aktibong research reactor sa mga akademikong sentrong ito.
Batay sa ulat na ito, bukod sa mga akademikong sentro, ang malalaking kumpanya ng defense industry ng Germany kabilang ang Rheinmetall, Diehl, KNDS Group, at Umarex ay lumalahok din sa mga proyektong ito, at ang mga eksperimento na may kaugnayan sa mga materyales at kagamitan ay regular na isinasagawa sa mga training ground ng hukbo ng Germany. Ang Foreign Intelligence Service ng Russia, sa pagtukoy sa "mapaghiganti na damdamin" sa Berlin at sa mga plano ni Chancellor Friedrich Merz na "gawing muli ang hukbo ng Germany bilang ang pinakamalakas na hukbo sa Europa," ay tinasa ang mga hakbang na ito bilang isang seryosong babala at hindi rin ibinasura ang posibilidad ng pagpaplano para sa isang independiyenteng "nuclear umbrella."
Sa pagtatapos ng pahayag na ito, ang SVR, sa pag-alala sa mga hindi matagumpay na pagsisikap ng Nazi Germany na gumawa ng "wonder weapon" noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ay nagtanong: "Wala bang aral na naibigay sa atin ang kasaysayan?" Sa kabilang banda, binigyang-diin ng pamahalaan ng Germany na ang nuclear cooperation ng bansang ito sa France ay isinasagawa lamang sa loob ng balangkas ng NATO deterrence at hindi nagpapahiwatig ng isang programa upang makamit ang isang independiyenteng arsenal. Ang anumang independiyenteng programa upang gumawa ng atomic bomb ay lalabag sa internasyonal na mga pangako ng Germany sa ilalim ng Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) at maaaring lumikha ng isang malalim na krisis sa Europa. Hanggang Hulyo 20, 2026, ang mga opisyal ng NATO at ang pamahalaan ng Germany ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga paratang na ito.
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