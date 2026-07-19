Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Trump: Dapat idagdag ang Iran sa bill ng mga sanction laban sa Russia
Ang Pangulo ng Amerika, sa isang mensahe sa social network na "Truth Social," ay nanawagan para sa pagdaragdag ng Iran sa bill ng mga sanction laban sa Russia.
Isinulat ni Donald Trump: "Dapat idagdag ng mga Republikano ang Iran sa bill ng mga sanction laban sa Russia. Ito ang gusto ni Lindsey Graham na gawin at ito ay dapat na maisakatuparan. Mahalaga!!!"
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