Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Babala ng Ansarullah sa Washington: Kung sumiklab ang digmaan, ang Amerika ang pinakamalaking talunan
Si Abdullah al-Nu'ami, miyembro ng political bureau ng Ansarullah movement ng Yemen:
Ang Ansarullah ay ganap na handang magbayad ng anumang halaga sa landas ng pagsira sa pagkubkob sa Yemen at ang rehiyon ngayon ay nasa bingit ng pagsabog; isang katotohanang alam na alam din ng Saudi Arabia.
Kung ang Estados Unidos ay pumasok sa larangan kasama ang Saudi Arabia laban sa Yemen, ito ay mahuhulog sa isang malalim na putik at estratehikong krisis.
Kung ang isang digmaan ay sumiklab sa rehiyon, ang Amerika ang magiging una at pinakamalaking talunan sa larangang ito.
Sanaa – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Abdullah al-Nu'ami, miyembro ng political bureau ng Ansarullah movement ng Yemen, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng matinding babala sa Washington, ay nagdiin na ang kilusang ito ay ganap na handang magbayad ng anumang halaga sa landas ng pagsira sa pagkubkob sa Yemen. Sa pagtukoy sa sensitibong kalagayan ng rehiyon, sinabi niya na ang rehiyon ngayon ay nasa bingit ng pagsabot at alam na alam din ng Saudi Arabia ang katotohanang ito
Nagbabala si al-Nu'ami na kung ang Estados Unidos ay pumasok sa larangan kasama ang Saudi Arabia laban sa Yemen, ito ay mahuhulog sa isang malalim na putik at estratehikong krisis. Idiniin niya na kung ang isang digmaan ay sumiklab sa rehiyon, ang Amerika ang magiging una at pinakamalaking talunan sa larangang ito. Ang mga pahayag na ito ay ginawa habang ang mga tensyon sa rehiyon, kasunod ng patuloy na pag-atake ng koalisyon ng Saudi at ang mga kamakailang posisyon ng Amerika laban sa Ansarullah, ay lubhang tumaas. Hanggang Hulyo 19, 2026, ang pamahalaan ng Amerika at Saudi Arabia ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa babalang ito.
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