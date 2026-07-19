Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Maliwanag na pag-urong ng Amerika kasunod ng matinding dagok ng Iran / Paglipat ng mga tanker ng gasolina ng Amerika sa mga sinasakop na teritoryo dahil sa takot sa pag-atake ng Iran
Isang mapagkakatiwalaang military source, sa panayam sa Defa Press, sa pagtukoy sa matinding dagok ng armadong pwersa ng ating bansa sa sumasalakay na kaaway na Amerikano sa mga nakaraang araw, ay nagpahayag: Ang pagsalakay noong Biyernes ng gabi ng armadong pwersa ng Islamic Republic of Iran sa mga base ng Amerika sa Al-Udeid ng Qatar, Al-Kharj ng Saudi Arabia, at Al-Azraq ng Jordan ay nagresulta sa pagkawasak o pagkasira ng ilang mga tanker ng gasolina ng Amerika.
Kasunod ng pangyayaring ito, ang mga kumander ng teroristang hukbo ng Amerika, sa isang maliwanag na pag-urong, ay naglipat ng ilan sa mga tanker ng gasolina na nakaligtas sa pag-atake sa Ben Gurion Airport sa mga sinasakop na teritoryo.
Matapos ang pag-urong na ito, ang pagtitipon ng mga tanker ng gasolina sa nasabing paliparan ay maaaring maging isang magandang target para sa mga pwersa ng paglaban.
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