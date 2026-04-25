Babala ng Sentral na Hukuman ni Heneral Khātam al-Anbiyā (SAW) sa Estados Unidos.
Kung magpapatuloy ang agresibong hukbo ng Estados Unidos sa pagharang, pagnanakaw, at piracy sa rehiyon, sigurado silang haharap sila sa reaksyon ng makapangyarihang Sandatahang Lakas ng Iran.
Dapat malaman ng Estados Unidos na ang Sandatahang Lakas ng Islamikong Republika ng Iran ay may higit na kapangyarihan at kahandaan kaysa dati upang ipagtanggol ang soberanya, teritoryo, at pambansang interes, na ang hukbo ng kanilang bansa ay nakaranas ng bahagi ng kapangyarihan at kakayahang umatake na ito noong panahon ng Ikatlong Digmaang Sapilitan.
Handa at determinado kaming subaybayan ang kilos at paggalaw ng mga kaaway sa rehiyon at ipagpatuloy ang pamamahala at kontrol sa estratehikong Kipot ng Hormuz. Kung magkakaroon muli ng agresyon ang mga Amerikanong Siyonistang kaaway, magdudulot kami ng mas matinding pinsala sa kanila.
