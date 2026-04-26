Video | Pagtakas ng Team ni Trump sa Dinner Dahil sa Pamamaril

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Pagtakas ng Team ni Trump sa Dinner Dahil sa Pamamaril.
Agad na inilikas ng Presidential Protection detail si Donald Trump at ang kanyang bise-presidente mula sa White House Correspondents' Dinner matapos makarinig ng malakas na tunog at maganap ang pamamaril sa lobby ng "Washington Hilton" hotel. Ang mga paunang ulat ay nagpapahiwatig ng mahigpit na mga hakbang panseguridad sa lugar kung saan ginaganap ang kaganapan.
Kinumpirma ng CNN, mula sa mga mapagkakatiwalaang source, na ang armadong salarin ay napatay sa naturang insidente sa lobby ng hotel. Sa kasalukuyan, wala pang karagdagang detalye ang nailalathala tungkol sa pagkakakilanlan ng salarin at ang kanyang motibo, habang ang mga awtoridad sa seguridad ay masusing iniimbestigahan ang lahat ng aspeto ng pangyayari.
