Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Pagkubkob ng Amerika, Nagtulak sa Iran na Ipagandoon ang Pagsasara ng Strait of Hormuz.
Nagsulat ang Bloomberg sa isang ulat: Noong unang bahagi ng Abril, matapos ang isang buwang pagkaantala sa isa sa pinakamahalagang choke points ng enerhiya sa mundo, sinabi ni Trump na, "Sa kaunting dagdag na oras, madali nating mabubuksan ang Strait of Hormuz, makukuha ang langis, at makakalikom ng malaking yaman." Ngunit tatlong linggo pagkatapos, ang pagtawid sa Strait of Hormuz ay naging halos imposible sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan.
Nagpatupad si Trump ng naval blockade sa mga barkong nauugnay sa Iran, at tinutugunan naman ito ng Tehran sa pamamagitan ng kanilang armada ng mga gunboat na nagtatangkang isara ang daanan ng tubig; sinabi ng mga may-ari ng barko na ang pagbabalik sa normal na transportasyon ay aabutin ng ilang buwan sa pinakamagandang sitwasyon.
Ayon sa ulat, ang pang-araw-araw na trapiko, na nalimitahan mula nang magsimula ang mga pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran, ay ngayon ay malapit na sa zero. Ang bilang na ito ay kumpara sa average na 135 barko bawat araw sa panahon ng kapayapaan.
Sinabi ng ilang opisyal ng shipping sa rehiyon na ang blockade ng Amerika ay nagdulot ng mas hindi mapakali na rehiyon dahil dinoble ng Iran ang kanilang pagsisikap na panatilihing sarado ang kipot.
