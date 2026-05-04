Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Demonstrasyon sa harap ng Embahada ng Saudi Arabia sa Washington, D.C., na may layuning muling itayo ang dambana ng mga Imam (AS) sa Baqi.
Isang grupo ng mga aktibista ang nagtipon sa harap ng Embahada ng Saudi Arabia sa Washington, D.C., at nagmartsa patungo sa White House; ang pagtitipon ay isinasagawa para sa muling pagtatayo ng libingan ng Jannat al-Baqi at pagkondena sa mga radikal na hakbang ng Al Saud.
Ang mga kalahok sa kaganapan ay binigyang-diin ang karapatan ng mga mananampalataya—babae at lalaki—na malayang makapasok sa pook na ito na historikal at relihiyoso, at hiniling nilang maitatag muli ito.
