Reaksiyon ng midyang Palestino sa pag-urong ni Trump mula sa “Project Freedom”; ang pagkakaisa ng mga larangan ang magiging salik na magtatakda ng res

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :-
Reaksiyon ng midyang Palestino sa pag-urong ni Trump mula sa “Project Freedom”; ang pagkakaisa ng mga larangan ang magiging salik na magtatakda ng resulta.
Ganito tumugon ang Palestinian channel na Daffa Media sa pag-urong ni Trump mula sa Project Freedom sa pamamagitan ng paglalathala ng isang larawan:
“Ang pagkakaisa ng mga larangan ang siyang nagpapabagsak sa mga proyekto ng mga kaaway at ng mga rehimeng nakasalalay sa kanila; nananatiling isang matibay na kuta ang paglaban laban sa lahat ng pakana at sabwatan!”
............
328
Your Comment