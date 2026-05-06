Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 :-
Bagong reaksyon ni Pope sa mga kasinungalingan ng presidente ng Amerika.
Bilang tugon sa mga pagbatikos at pag-atake ng pangulo ng Amerika laban sa kanya, binigyang-diin ni Pope Leo XIV na ang misyon ng simbahan ay "pangangaral ng kapayapaan".
Bilang tugon sa mga pag-atake ni Trump, sinabi niya na ang sinumang gustong pumuna sa kanya sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ay dapat gawin ito batay sa "katotohanan".
Binigyang-diin din ng papa na ang Simbahang Katoliko ay matagal nang sumasalungat sa "lahat ng mga sandatang nuklear," idinagdag pa, "Inaasahan ko lamang na ito ay marinig ... para sa kapakanan ng Diyos."
