World Cup 2026: Paano magiging isang klimatikong kalamidad ang pinakamalaking kaganapan ng football sa mundo?
Habang sinusubukan ng FIFA na i-promote ang 2026 World Cup gamit ang mga environmental slogan at "green" na pangako, maraming eksperto ang naniniwala na ang torneo na ito ay lilikha ng milyun-milyong toneladang greenhouse gases at magbabanta maging sa kalusugan ng mga manlalaro at tagahanga dahil sa matinding init dulot ng climate change.
Ipinapakita ng mga siyentipikong pagtatantya na ang 2026 World Cup ay lilikha ng humigit-kumulang 9 na milyong tonelada ng carbon dioxide equivalent; isang bilang na halos doble sa karaniwang historikal ng mga nakaraang World Cup.
