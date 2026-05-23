Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-
Pagkawalang-bahay ng 40,000 Amerikano mula sa Timog California / Pagtagas ng nakalalasong kemikal ang nagpawalang-bahay sa mga tao
Inihayag ng CBS News:
Dahil sa pagtagas ng isang mapanganib na kemikal mula sa isang pabrika ng plastik na ginagamit sa industriya ng aerospace sa Timog California, humigit-kumulang 40,000 katao ang inilikas.
Ayon sa Orange County Fire Authority, isang tangke na naglalaman ng 6,000 hanggang 7,000 galon ng methyl methacrylate ay nagkaroon ng pagtaas ng temperatura mula noong Huwebes, at ang kemikal na singaw nito ay kumalat sa hangin.
Nagbabala rin ang mga awtoridad ng Amerika tungkol sa posibilidad ng pagsabog ng isang tangke na naglalaman ng nakalalasong at napakadaling masunog na kemikal sa industrial complex na ito.
