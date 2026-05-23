Video| Pagpapaalis ng mga Zionist mula sa bansang Peru

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Pagpapaalis ng mga Zionist mula sa bansang Peru.
Mga larawan mula sa lungsod ng Cusco sa bansang Peru; kung saan pinaalis ng mga lokal na residente ang isang grupo ng mga Israeli turista at tinawag silang "mga kriminal sa digmaan" at "mga mamamatay-tao ng mga bata."
Ang galit na popular na reaksyong ito ay naganap matapos subukan ng mga turistang ito na atakihin ang mga mamamayang Peruvian at lumikha ng kaguluhan.
..........
328
Your Comment