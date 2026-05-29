Babala ng Hamas tungkol sa pagbagsak ng kasunduan sa Gaza matapos ang pagkamartir ng 20 Palestino sa kamay ng Israeli regime sa loob ng 48 oras.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Babala ng Hamas tungkol sa pagbagsak ng kasunduan sa Gaza matapos ang pagkamartir ng 20 Palestino sa kamay ng Israeli regime sa loobng 48 oras.
Ang kilusang Palestinian Islamic Resistance (Hamas), matapos ang pagkamartir ng 20 Palestino sa kamay ng Israeli regime sa nakalipas na 48 oras, ay nagbabala tungkol sa posibleng pagbagsak ng ceasefire agreement sa Gaza Strip at hiniling sa gobyerno ng Amerika at sa mga garantiyang bansa na gumawa ng seryoso at agarang hakbang upang pilitin ang Zionist regime na sumunod sa mga probisyon ng kasunduang ito.
