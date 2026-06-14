Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpupulong ni Ayatollah Ramazani sa custodian ng Al-Abbas Shrine | Pagbibigay-diin sa kooperasyon para sa pagpapalaganap ng paaralan ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan).
Inilarawan ni Ayatollah Ramazani sa kanyang pagpupulong sa custodian ng Al-Abbas Shrine ang malawakang presensya ng mga tao ng Iran sa pagsuporta sa Islamic system bilang "pagpapadala ng mga tao" at itinuring ang pagpili ng bagong pamumuno bilang isang mapagpasyang aksyon sa kritikal na kalagayan.
Iniulat din niya ang kahandaan ng Ahl al-Bayt World Assembly na palawakin ang siyentipiko, media, at kultural na kooperasyon sa Al-Abbas Shrine at bumuo ng mga kakayahan ng WikiShia.
Si Hojjat al-Islam wal-Muslimin Sayyed Ahmad al-Safi, custodian ng Al-Abbas Shrine, na nagbibigay-diin sa pagkabigo ng mga kaaway na makamit ang kanilang mga layunin laban sa Iran, ay itinuring ang suporta ng mga tao sa Islamic system bilang salik sa pag-neutralize ng mga pakana, at nagbigay-diin sa pangangailangan para sa pagbabantay, pagpapalakas ng mga kultural na aktibidad, at higit pang kooperasyon sa pagitan ng mga banal na dambana at ng Ahl al-Bayt World Assembly.
Tehran – ABNA news agency (Hunyo 14, 2026) – Si Ayatollah Dr. Reza Ramazani Gilani, Secretary General ng Ahl al-Bayt World Assembly, sa kanyang paglalakbay sa Karbala ay nakipagpulong at nakipag-usap kay Hojjat al-Islam wal-Muslimin Sayyed Ahmad al-Safi, religious custodian ng Banal na Dambana ni Abbas ibn Ali at kinatawan ng Dakilang Ayatollah al-Sistani.
Ang Secretary General ng Ahl al-Bayt World Assembly sa pagpupulong na ito, na binanggit ang sensitibong kalagayan ng rehiyon at ang papel ng mga bansang Muslim sa harapan ng paglaban, ay inilarawan ang malawakan at epikong presensya ng mga tao ng Iran sa iba't ibang larangan bilang "pagpapadala ng mga tao." Tinasa din ni Ramazani ang pagpili ng bagong pamumuno sa kritikal na kalagayan pagkatapos ng pagkamartir ng nakaraang pinuno ng rebolusyon bilang isang "mapagpasyang at maingat na aksyon" na nagpapakita ng lalim ng relihiyosong paniniwala at pambansang pagkakaisa sa Iran.
Sa pagpapatuloy ng pagpupulong na ito, idiniin ni Ayatollah Ramazani ang ganap na kahandaan ng Ahl al-Bayt World Assembly na palawakin ang siyentipiko, media, at kultural na kooperasyon sa Banal na Dambana ng Al-Abbas. Inilahad din niya ang kahandaan ng assembly na ito na bumuo ng mga kakayahan ng virtual encyclopedia na "WikiShia" (ang espesyal na website na nagpapakilala ng mga aral ng Ahl al-Bayt) sa pakikipagtulungan ng Al-Abbas Shrine.
Sa pagpupulong na ito, si Hojjat al-Islam wal-Muslimin Sayyed Ahmad al-Safi, custodian ng Al-Abbas Shrine, na binanggit ang mga pagsisikap ng mga kaaway na pahinain ang harapan ng paglaban at lumikha ng kawalang-katiwasayan sa rehiyon, ay nagbigay-diin sa kanilang pagkabigo na makamit ang kanilang masasamang layunin laban sa Islamic Iran. Idinagdag ni al-Safi: "Ang buong suporta ng mga tao sa Islamic system at pamumuno ay ang pinakamahalagang salik na nag-neutralize sa mga pakana ng mga kaaway at nagpanatili sa Iran na matagumpay at matatag laban sa pampulitika, pang-ekonomiya, at military na panggigipit." Sa pagbibigay-diin sa pangangailangan para sa pagbabantay at pagpapalakas ng mga kultural na aktibidad sa kasalukuyang kalagayan, hiniling niya ang higit pang kooperasyon sa pagitan ng mga banal na dambana ng Iraq at ng Ahl al-Bayt World Assembly para sa mas mahusay na pagpapakilala ng paaralan ng Ahl al-Bayt sa mundo.
Kapansin-pansin na ang Ahl al-Bayt World Assembly ay isang internasyonal at non-governemental na organisasyon na itinatag noong 1990 sa utos ng yumaong pinuno ng Islamic Revolution na may layuning buhayin at palawakin ang kultura at mga aral ng dalisay na Islam at protektahan ang mga karapatan ng mga Muslim sa mundo. Ang katawang ito, na kasalukuyang may maraming opisina sa mahigit 80 bansa sa mundo, ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagkakaisa ng mga kultural at siyentipikong aktibidad ng mga Shia.
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