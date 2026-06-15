Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hindi rin pinatawad ng Israel ang mga sementeryo sa Gaza.
Inihayag ng Euro-Mediterranean Human Rights Monitor ngayong Lunes na kasunod ng mga pag-atake ng Zionist regime, higit 93 porsyento ng mga sementeryo sa Gaza Strip ang nawasak.
Ang katawang ito, sa kanyang ulat, ay naglabas ng isang mapa na inihanda batay sa datos na nakolekta hanggang Marso 2026 at nagpapakita ng lawak ng pagkasira ng mga sementeryo ng strip na ito.
Ang ulat na ito ay tumutukoy sa kumpletong paghuhukay at pagkasira ng 39 na sementeryo at bahagyang pagkasira ng 19 na iba pang sementeryo.
London – Euro-Mediterranean Human Rights Monitor (Hunyo 15, 2026) – Ang human rights body na ito ngayong (Lunes) sa paglabas ng isang ulat ay nagsiwalat na bilang resulta ng malawakang pag-atake at ground operations ng Zionist regime sa Gaza Strip, higit 93 porsyento ng mga sementeryo ng strip na ito ay nawasak. Batay sa datos na nakolekta hanggang Marso 2026, sa kabuuang 60 aktibong sementeryo sa Gaza, 39 na sementeryo ang ganap na pinatag at 19 na sementeryo ang bahagyang nawasak.
Ang ulat ng Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, na naglabas din ng isang detalyadong mapa ng mga nawasak na lugar, ay nagpapakita na ang mga pagkasirang ito ay pangunahing nakatuon sa mga lugar kung saan ang hukbo ng Israel ay nagsagawa ng malawakang ground operations. Ang mga sementeryo tulad ng Khan Younis central cemetery, Al-Batsh cemetery, Tuffah cemetery, Al-Falouja cemetery sa Jabalia, at Shuja'iyya cemetery ay kabilang sa mga lugar na, batay sa visual at satellite documentation, ay sistematikong winasak ng mga bulldozer ng hukbo ng Israel at ang mga libingan ay hinukay.
Paghuhukay ng mga libingan at pag-aangkin ng paghahanap ng mga bihag
Batay sa maraming internasyonal na ulat (kabilang ang CNN at New York Times), ang hukbo ng Israel sa pagkasira ng mga sementeryo na ito ay nagsagawa ng paghuhukay ng mga libingan at pag-alis ng mga bangkay. Binibigyang-katwiran ng hukbo ng Israel ang mga hakbang na ito sa pag-aangkin na "hinahanap nila ang mga bangkay ng mga Israeli hostage" na dinala sa Gaza ng Hamas sa pag-atake noong Oktubre 7, 2023.
Gayunpaman, ang Euro-Mediterranean Human Rights Monitor at iba pang internasyonal na katawan ay kinondena ang hakbang na ito at inilarawan ito bilang "krimen sa digmaan" at "malinaw na paglabag sa Geneva Conventions." Ayon sa internasyonal na batas, ang sadyang pagkasira ng relihiyoso at kultural na lugar (kabilang ang mga sementeryo) sa panahon ng digmaan, maliban sa napakalimitadong kalagayan at may ganap na military necessity, ay ipinagbabawal.
Pagbabago ng mga sementeryo sa military headquarters
Ang ilang field reports at satellite imagery ay nagpakita rin na ang hukbo ng Israel ay gumamit ng lugar ng ilang nawasak na sementeryo bilang pansamantalang military headquarters o mga lugar ng deployment ng armored vehicle at tanke. Sa pagtatanggol sa mga hakbang na ito, inangkin ng hukbo ng Israel na ang mga Palestinian group ay gumamit ng ilalim ng mga sementeryo bilang tunnel routes para sa mga operasyon. Gayunpaman, walang independiyenteng access ang mga internasyonal na tagamasid sa mga lugar na ito upang kumpirmahin ang mga pag-aangkin na ito.
Ang ulat na ito ay inilabas sa panahong ang Palestinian Ministry of Health sa Gaza ay nagpahayag na mula nang magsimula ang digmaan (Oktubre 2023), libu-libong libingan ang winasak ng mga sundalong Israeli at dose-dosenang mga bangkay ang kinuha mula sa mga sementeryo. Hiniling ng mga aktibista ng karapatang pantao ang isang independiyenteng internasyonal na imbestigasyon sa mga hakbang na ito bilang "bahagi ng genocide crime sa Gaza."
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